Turkse lira glijdt verder weg

De Turkse lira is maandag na een vakantieweek verder weggezakt ten opzichte van de dollar. Rond 14.45 uur Belgische tijd stond er een verlies van bijna 3 procent op de tabellen.

De Turkse financiële markten waren vorige week gesloten omwille van het Offerfeest, waardoor de lira een relatief kalme week kende. Maar met de terugkeer van de traders in Turkije verloor de Turkse munt opnieuw aan waarde. Maandagnamiddag telde je voor een dollar 6,18 lira neer.

De Turkse lira verloor sinds begin dit jaar 40 procent ten opzichte van de dollar, en ongeveer 22 procent de laatste maand.

De val heeft vooral te maken met wantrouwen van de markten voor het monetaire beleid van Ankara. Hij raakte de voorbije weken in een stroomversnelling door een diplomatieke crisis tussen Turkije en en de Verenigde Staten. Die is onder meer het gevolg van een dispuut over de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die in 2016 in Turkije werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en spionage. Intussen werden er al wederzijds economische sancties getroffen.