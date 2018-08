Olivier Deschacht heeft “zin” in Lokeren en verwijt Anderlecht (bijna) niets: “Ik snap het, maar het was gewoon vreemd”

Olivier Deschacht is maandag officieel voorgesteld als speler van Lokeren. ‘Oli’ keert daarmee terug naar zijn roots, maar wrok tegenover Anderlecht koestert hij niet. “Het was gewoon wat ambetant, mijn afscheid”, zei hij op de persvoorstelling.

Deschacht heeft goesting in zijn nieuw avontuur. “Gedreven? Ja, daar sta ik bekend voor. Toen de trainer me donderdag belde, was het eerste dat ik zei: ik heb er goesting in. Dat is een beetje mijn lijfspreuk. Op voetbal staat geen leeftijd, zolang je er hard voor wil werken. Ik wil hier voor gaan. Ik ben ook blij om de voorzitter na twintig jaar weer te zien en de materiaalman, die mijn afgevaardigde was bij de knapen. Dat maakt deze club speciaal en dus is dit een beetje thuiskomen”, aldus de verdediger.

“Mijn rol? Ik weet het nog niet goed. Ik wil eerst terug de ‘Oli’ van twee maanden geleden worden, toen ik het seizoen bij Anderlecht goed afsloot. Eerst mijn niveau weer halen, dan doelen stellen. Lokeren staat nu wat onder zijn niveau. Ik wil de ploeg naar een veilige plaats loodsen, samen met de ganse club. Dat wordt hard werken. Maar ik zie het zitten.”

Foto: Photo News

Vermagerd

“Natuurlijk wil je graag naar een ploeg gaan die 15 op 15 heeft, Lokeren heeft nu een puntje. Maar ik hou van een uitdaging. Druk? Ik heb twintig jaar met druk gespeeld, ook al is dit een andere soort. Maar ik kan er goed tegen. Wanneer ik ga spelen? Ik hoop binnen een drietal weken opnieuw top te zijn. Mijn medische testen waren, verrassend genoeg, niet slecht. Ik ben zelfs vermagerd!”

Op zijn 37ste moet Deschacht wel eens aan zijn pensioen gedacht hebben. “Nee, nooit”, reageert hij. “Mijn entourage en familie hebben wel gezegd: Stop ermee. Omdat ik een prachtige carrière heb gehad bij één club. Maar ik voetbal te graag en dus had ik nog geen zin om te stoppen. Ik ben ook zelfkritisch genoeg om te weten wanneer het gedaan is. Ik heb nog een heel goed jaar in mij en wat de toekomst daarna brengt, zien we wel.”

Foto: BELGA

Afscheid bij Anderlecht

Hoe zijn de laatste maanden eigenlijk verlopen voor Deschacht? “Ik heb hard getraind bij Lochristi en veel managers, trainers en zelfs voorzitters aan de lijn gehad. Maar ik was kieskeurig. Er waren ook telefoontjes uit Turkije en Israël, maar hier woon ik een kwartiertje vandaan. Mijn afscheid bij Anderlecht was niet datgene waar ik van droomde. Ze hebben mijn contract drie keer met één jaar verlengd en telkens droomde ik van een mooi afscheid, maar zonder dat het er kwam.”

“Ik snap wel dat Anderlecht mij heeft laten gaan”, aldus Deschacht. “Het was gewoon raar dat de trainer mij twee dagen voor mijn laatste wedstrijd recht in de ogen keek en zei dat hij mij er het komende seizoen absoluut bij wilde. Ik denk niet dat Hein Vanhaezebrouck iemand is die liegt… Het is jammer dat het toen niet gezegd is geweest. Dan had ik mijn laatste match anders beleefd en wel een gedroomd afscheid gehad. Zoals Iniesta, Simons en Totti. Nu was het een beetje ambetant, maar ik zie Anderlecht nog graag en ze hebben gelijk gekregen. De jonge gasten doen het heel goed.”

Bij Lokeren komt Deschacht bij een ploeg terecht die vecht tegen de degradatie. “Voor mij is Lokeren het allerhoogste niveau”, reageert hij. “Eerste klasse is eerste klasse. Leren verliezen? Ik hoop van niet. Bovendien is de trainer iemand die elke wedstrijd wil winnen. Waarom maar één jaar contract? Ik wil niemand bedriegen. Als ik niet meer vooruit geraak, dan kan ik stoppen.”