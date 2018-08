Peter R. de Vries, speurneus met sterallures: “Hij voelt zich een vedette, maar zonder hem was Nicky een cold case gebleven”

Dat het dossier Nicky Verstappen na al die jaren niet onder een dikke laag stof belandde bij politie en gerecht, is vooral te danken aan de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries. De man mag dan wel volgens sommigen een ego van hier tot in Tokio hebben, hij heeft zeker ook zijn verdiensten. Want wanneer hij ergens zijn tanden in zet, lost hij niet meer. “Zet een Peter R. de Vries bij elk rechercheteam en er worden meer zaken opgelost. Maar het personeelsverloop zou ook groter zijn.”