Vlaamse oma en kleinkinderen ontsnappen aan erger na brand in kamer van Egyptisch hotel: “Brandalarm is niet afgegaan, TUI negeert mijn mails”

Dominique dacht met haar kleinkinderen een fijne vakantie tegemoet te gaan. Ze boekte samen met haar echtgenoot een weekje Egypte via TUI. Bij aankomst ging het al mis. Hun kamer was naar eigen zeggen vies en versleten. Op de vijfde dag is er brand uitgebroken op de kamer. “Het brandalarm is nooit afgegaan. Dat is levensgevaarlijk. Gelukkig is dit om 10 uur ’s ochtends gebeurd, anders hadden we dit niet kunnen navertellen.” Een woordvoerder van TUI reageert verbaasd. “We hebben meteen een onderzoek ingesteld, we gaan dit tot op het bot uitspitten.”

De 54-jarige Vlaamse oma uit Damme was samen met haar echtgenoot en twee kleinkinderen op vakantie in het Albatros Aqua Park Resort. Ze boekten een pakketreis bij TUI, begin augustus pakten ze hun koffers. “Meteen toen we toekwamen was het prijs. In het toilet van onze kamer hing, excuseert u mij voor het woord, een ‘visitekaartje’ van de vorige gast. We hebben dat gemeld en pas twee uur later hebben ze iemand gestuurd om dat op te kuisen.” Voorts was alles in de kamer stoffig, oud en tot op de draad versleten. Maar dat deerde hen eigenlijk nog niet, “we wilden gewoon een fijn verlof hebben met de kleinkinderen”. Op de vijfde dag van hun vakantie ging het grondig mis.

Kortsluiting

Na het ontbijt gingen Dominique en haar echtgenoot terug naar de kamer. Een dag eerder hadden ze al een lichte rookgeur opgemerkt in de kamer. “Plots zagen we veel rook en was er brand uitgebroken bij een stopcontact, vermoedelijk door een kortsluiting”, vertelt haar echtgenoot. “Ik heb dan onmiddellijk mijn vrouw en kleinkinderen de kamer uitgestuurd om ze in veiligheid te brengen en om hulp te halen. Vervolgens heb ik zelf de gordijnen verwijderd en de tafel verplaatst zodat de brand niet verder zou escaleren.” Eens de hotelmedewerkers ter plekke kwamen was er enige paniek. “Het duurde zeker tien minuten tot iemand een bruikbare brandblusser gevonden had.”

Brandalarm?

Opvallend: volgens Dominique en haar echtgenoot is het brandalarm toen niet afgegaan. “Er was een rookdetector in de kamer, aan het plafond op amper twee meter van de brand. Brandend plastic maakt dikke zwarte rook. Dat zie je goed op de video. Ik begrijp niet waarom dat niet beginnen loeien is. En wat een geluk dat dit om 10 uur ’s ochtends is gebeurd. Als die brand ’s nachts uitgebroken was, dan hadden we dit niet kunnen navertellen, vrees ik”, aldus nog de echtgenoot van Dominique.

De oma en opa hebben een vermoeden waarom het brandalarm niet is afgegaan. “We hebben daar mensen leren kennen die er al een week langer waren. Zij vertelden hoe ze de eerste twee nachten amper hebben kunnen slapen omdat het brandalarm om de haverklap afging. Vermoedelijk waren er mensen binnen aan het roken of was er sprake van een defect. Op een dag was het probleem opgelost. Mogelijk heeft het management het brandalarm uitgeschakeld. Dat is onaanvaardbaar en levensgevaarlijk. We waren blij dat we terug op het vliegtuig zaten richting België. Dat uur vertraging kon ons weinig schelen.”

Van het kastje naar de muur

Dominique en haar echtgenoot hebben naar eigen zeggen weinig gehoor gekregen van de lokale TUI-medewerker. “Die persoon scheen meer geïnteresseerd in excursies verkopen om pakweg de piramides te gaan bezoeken. Ook achteraf heeft TUI ons van het kastje naar de muur gestuurd. Mijn echtgenoot heeft meerdere mails verstuurd en uiteindelijk kregen we te horen dat we een klacht moesten indien via het online klachtenformulier. We hebben dat gedaan en daar kregen we horen dat het tot acht weken gaat duren eer onze klacht behandeld gaat worden. We reizen al jaren met TUI, maar dit is werkelijk onder alles.”

Tui reageert verbaasd

De woordvoerder van TUI reageert verbaasd. “We hebben onze lokale mensen gecontacteerd. Niemand daar heeft weet van de feiten en er is dus ook nooit een dossier opgemaakt. Dit is bijzonder merkwaardig. Uiteraard vinden we het erg voor die mensen. We gaan nu de laatste veiligheidsaudit van het hotel opvragen. Als blijkt dat die niet recent genoeg is, zullen we eisen dat er meteen een nieuwe wordt opgemaakt.”