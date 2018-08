Een nieuw alternatief voor Sanneh: Anderlecht mikt nu ook op Kroatische verdediger

Anderlecht zoekt nog een verdediger en zet niet al zijn geld in op Bubba Sanneh van Midtjylland of Prince-Desir Gouano van Amiens. Paars-wit praat ook met Dario Zuparic, een 26-jarige verdediger van het Kroatische Rijeka.

Hij is 1.88 meter en tweevoetig. Zuparic speelde ook al bij Pescara in Italië maar ligt nu nog tot 2020 onder contract bij Rijeka.

“Een weekje rust”, tweette voorzitter Marc Coucke zondag. “Alleen Luc Devroe mag bellen.” Anderlecht zal namelijk nog transfers doen. Verdediger Bubba Sanneh zat niet in de selectie bij Midtjylland. Hij werd gespaard, maar vandaag onderhandelt RSCA verder over de Gambiaan. Het alternatief Prince-Desir Gouano speelde ook niet met Amiens tot ongenoegen van de fans. Volgens ‘L’Équipe’ verhoogde paars-wit zijn bod tot 6,5 miljoen.

Wie komt? Vraag is ook waar Kara belandt. Zijn medische tests bij Nantes waren gepland voor vandaag, maar gisteren werden ze plots geannuleerd. Waarom is niet duidelijk. Of zijn transfer nog doorgaat, is afwachten.