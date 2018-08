IJsland houdt vast aan WK-kern voor Nations League-duel tegen Rode Duivels

De Zweed Erik Hamrén, de nieuwe bondscoach van IJsland, heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels tegen Zwitserland (8 september) en België (11 september). Hamrén houdt grotendeels vast aan de IJslandse kern die op het voorbije WK in Rusland de eerste ronde niet overleefde. 18 van de 23 WK-gangers werden opnieuw opgeroepen.

Hamrén had in zijn selectie geen plaats voor verdediger Samuel Fridjonsson (Valerengen), middenvelders Aron Gunnarsson (Cardiff City) en Olafur Skulason (Fylkir, ex-Zulte Waregem) en aanvallers Alfred Finnbogason (Augsburg, ex-Lokeren) en Albert Gudmundsson (AZ). Skulason kondigde na het WK zijn afscheid als international aan, terwijl kapitein Gunnarsson en scherpschutter Finnbogason geblesseerd zijn. IJsland kende na haar historische EK in 2016 (kwartfinales) een tegenvallend WK. De Scandinaviërs mochten na een 1/9 in de groepsfase meteen inpakken.

De nieuwkomers in de kern zijn verdediger Jon Fjoluson (Rostov), middenvelders Runar Sigurjonsson (Grasshoppers), Victor Palsson (FC Zürich) en Vidar Kjartansson (Maccabi Tel Aviv) en aanvaller Kolbeinn Sigthorsson (Nantes).

IJsland opent de Nations League in groep 2 op 8 september met een duel in Sankt Gallen tegen Zwitserland (om 18u00). Op 11 september wacht in Reykjavik het thuisduel tegen de Rode Duivels (om 20u45).

Vrijdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de duels van de Rode Duivels tegen Schotland (8 september, vriendschappelijk) en IJsland (11 september).

Selectie:

Doelmannen: Hannes Halldorsson (Qarabag/Aze), Frederik Schram (Roskilde/Den), Runar Runarsson (Dijon/Fra)

Verdedigers: Birkir Saevarsson (Valur Reykjavik/IJs), Ragnar Sigurdsson (Rostov/Rus), Kari Arnason (Gençlerbirligi/Tur), Ari Skulason (Lokeren/BEL), Sverrir Ingason (Rostov/Rus), Hörour Magnusson (CSKA Moskou/Rus), Jon Fjoluson (Krasnodar/Rus), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bul)

Middenvelders: Birkir Bjarnason (Aston Villa/Eng), Johann Berg Gudmundsson (Burnley/Eng), Emil Hallfredsson (Frosinone/Ita), Gylfi Sigurdsson (Everton/Eng), Rurik Gislason (Sandhausen/Dui), Arnor Traustason (Malmö/Zwe), Runar Sigurjonsson (Grasshoppers/Zwi), Victor Palsson (FC Zürich/Zwi)

Aanvallers: Kolbeinn Sigthorsson (Nantes/Fra), Jon Dadi Bödvarsson (Reading/Eng), Vidar Kjartansson (Maccabi Tel Aviv/Isr), Björn Bergmann Sigurdarson (Rostov/Rus)