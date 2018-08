Vaticaan trekt uitspraak paus over ‘psychiatrie voor jonge homoseksuelen’ in

Het Vaticaan heeft de uitspraken van paus Franciscus over homoseksualiteit bij jonge kinderen ingetrokken. De paus had zondag tijdens een bezoek in Ierland verklaard dat de psychiatrie kan helpen bij jonge kinderen met homoseksuele neigingen.

De paus werd zondag door een Ierse journalist gevraagd naar zijn aanbevelingen voor ouders die homoseksuele neigingen zouden vaststellen bij hun kinderen. “Ik zou hen aanbevelen om te bidden, om niet te veroordelen, de dialoog aan te gaan, begrip te tonen en een plaats te geven aan de zoon of dochter”, antwoordde de kerkvader, maar “als zich dat al manifesteert op jonge leeftijd, dan kan de psychiatrie een belangrijke bijdrage leveren. Het is een andere zaak als het zich manifesteert na de leeftijd van 20 jaar.”

De Argentijn noemde “je zoon of dochter miskennen, omdat ze homoseksuele neigingen hebben” wel een “grote tekortkoming als vader of moeder”, maar kreeg toch bakken kritiek over zich heen.

“Ik zal nooit zeggen dat zwijgen een remedie is. Je zoon of dochter miskennen, omdat ze homoseksuele neigingen hebben is een grote tekortkoming als vader of moeder”, zei de paus nog.

Het woord “psychiatrie” is nu uit de officiële communicatie van het Vaticaan gehaald, “om de gedachtegang van de paus niet te veranderen”, zegt een woordvoerder. “Als de paus refereert aan ‘psychiatrie’, dan is het duidelijk dat hij dat doet als een voorbeeld voor allerhande zaken die kunnen worden ondernomen. Met dat woord wilde hij niet zeggen dat het om een psychiatrische ziekte gaat, maar eerder dat men ook moet kijken naar hoe de zaken er op psychologisch niveau voorstaan.”

