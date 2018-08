Amsterdamse bakkerij ‘Anne & Frank’ past naam aan na kritiek

De eigenaar van de pas geopende bakkerij ‘Anne & Frank’ in Amsterdam past de naam van zijn zaak aan. De winkel ligt vlakbij het Anne Frank-huis in de Nederlandse hoofdstad, de man kreeg bakken kritiek op sociale media omdat de naam respectloos zou zijn tegenover het joodse meisje.

De bakker in kwestie, Roberto Barsoum, wilde met de naam van de bakkerij een eerbetoon brengen aan het joodse meisje Anne Frank, vertelt hij. Maar na bakken kritiek op sociale media - gaande van “elke vorm van schaamte en fatsoen voorbij” tot “weinig respectvol” - heeft de man nu toch beslist de letters van de gevel te verwijderen.

“Ik wilde iets positiefs doen, het was nooit mijn bedoeling om mensen te kwetsen”, zegt Barsoum.

De bakker overweegt nu om zijn bakkerij ‘Andere koek’ te noemen. “Maar daar ga ik nog even goed over nadenken, want ik wil niet weer mensen pijn doen.”