Vlaamse Katty is eerste erkende kattenfotografe van Europa: “Dankzij mij hebben baasjes een blijvend portret van hun lievelingsdier”

Zwijndrecht - Katty Plevoets uit Zwijndrecht is de eerst erkende kattenfotografe van Europa. Met haar bedrijf Katsign fotografeert zij al vier jaar katten en andere huisdieren. “Baasjes zijn altijd blij als ze een blijvend portret hebben om hun vriend te gedenken”, vertelt ze.

Een internationale jury van de ‘Federation of European Photographers’ erkent het talent van Katty Plevoets als de eerste Europese kattenfotograaf. De federatie - die 50.000 professionals uit 29 landen verenigt - reikt elk jaar kwaliteitslabels uit aan professionele fotografen die uitblinken in hun vak.

Katty is de eerste kattenfotografe die een dergelijke erkenning in ontvangst mag nemen.

Nomen est omen

Na een carrière als communicatieadviseur durfde Katty vijf jaar geleden voluit te kiezen voor het combineren van haar twee passies: katten en fotografie. Ze schreef zich in voor workshops en masterclasses in fotografie, en volgde diverse opleidingen over kattengedrag.

Foto: Katty Plevoets

“Mensen vragen me vaak of mijn naam echt Katty is”, zegt ze. “Ze geloven me pas wanneer ik mijn identiteitskaart laat zien. Al van toen ik klein was, ben ik dol op katten. Nomen est omen, zeggen ze, en in mijn geval klopt dat.”

Kattenfluisteraar

Om de katten zo weinig mogelijk stress te bezorgen, fotografeert Katty ze steeds in hun vertrouwde omgeving. Thuis.

“Liefst in de late voormiddag, net voor katten aan hun middagdutje beginnen”, klinkt het. “Niet alle dieren zijn dol op een fototoestel. Omdat ik weet hoe katten denken, slaag ik erin om ze op hun gemak te stellen. Ik ga letterlijk op de knieën, kruip mee over de grond en haal mijn toestel pas boven wanneer ze me vertrouwen. Noem me gerust een kattenfluisteraar.”

Afscheid

Volgens Katty wordt de vraag naar kattenfotografie ook steeds groter. “Sinds ik met dit vak begon, fotografeerde ik al honderden huisdieren”, vertelt ze. “Mensen houden van hun beestjes. Katten worden gemiddeld maar vijftien jaar oud dus de kans is groot dat baasjes ooit afscheid moeten nemen van hun lievelingsdier. Dan zijn ze blij als ze een blijvend portret hebben om hun vriend te gedenken.”

Katty heeft ook ervaring met het fotograferen van honden en paarden, en occasioneel poseert er een mens voor haar lens. “Maar mijn hart klopt vooral voor de beestjes”, zegt ze.

Meer info: www.katsign.be