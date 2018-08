KV Oostende neemt afscheid van Iraanse WK-ganger Ramin Rezaeian en dat is een win-win situatie

De Iraanse international Ramin Rezaeian verlaat KV Oostende (25). Het contract van de rechtsback werd deze namiddag in onderling overleg ontbonden. Een win-win situatie: bij KVO wilden ze af van zijn dure contract en zelf hoopt om elders in Europa aan de slag te kunnen na zijn sterke prestaties op het WK.

Rezaeian was op het afgelopen WK één van de uitblinkers van de Iraanse nationale ploeg. Als offensief ingestelde rechtsback miste hij geen minuut van de groepsfase en maakte hij een sterke indruk in de wedstrijden tegen Spanje (0-1 nederlaag) en Portugal (1-1). Bij KV Oostende was er echter geen toekomst meer voor Rezaeian. De Iraniër – een ster in eigen land – woog op het ingekrimpte budget van de kustploeg en mocht dus op zoek naar een nieuwe club.

Met de naderende transferdeadline werd besloten om het contract van Rezaeian in onderling overleg te ontbinden. De ex-speler van Persepolis kan nu als vrije speler op zoek naar een nieuwe club. Vooral vanuit Iran is er veel interesse maar Rezaeian verkiest een verlengd verblijf in Europa.