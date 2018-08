Opnieuw technische storing op Schiphol

De Amsterdamse luchthaven Schiphol kampt opnieuw met een technische storing bij de luchtverkeersleiding, met vertragingen tot gevolg.

Zeker honderd uitgaande vluchten hebben vertraging opgelopen, tientallen anderen zullen pas later dan voorzien kunnen landen. Een tweetal weken geleden lag het luchtverkeer op Schiphol al eens een tijdlang stil na een storing bij de luchtverkeersleiding.

Dit keer ligt het probleem bij het back-upcommunicatiesysteem in de verkeerstorens. Een oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een woordvoerder van Schiphol is er op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat de storing iets te maken heeft met die van 15 augustus. Toen lag het luchtverkeer een uur lang stil omdat het eerste communicatiesysteem uitviel. De verkeersleiders moesten toen terugvallen op het back-upsysteem, waar op dit moment problemen mee zijn.

Zeker honderd vertrekkende vluchten hebben vertraging opgelopen, en tientallen inkomende vluchten zullen met vertraging aankomen. Schiphol raadt reizigers aan om hun actuele vluchtgegevens in de gaten te houden.

