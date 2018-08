Peeters laat onderzoeken of nieuwe rolkoffer-toeslag van Ryanair wel kan

Ryanair verraste vorige week: Vanaf 1 november rekent de lagekostenmaatschappij acht euro voor een rolkoffer. Ook wie voor de bekendmaking van deze nieuwe maatregel al zijn ticket kocht, moet nu een toeslag betalen. “Ik laat onderzoeken of dat wel kan”, zegt Minister van consumentenzaen Kris Peeters (CD&V).

Reizen met Ryanair, dat is altijd een oefening in bescheidenheid: zo weinig mogelijk bagage pakken, zodat alles in je rolkoffertje kan, dat je als handbagage gratis mag inchecken. Daar komt vanaf 1 november verandering in. Vanaf die datum betaal je 8 euro extra voor je trolley. Enkel de laptoptas, handtas of een rugzakje mag nog gratis mee.

Ryanair verrast met die beslissing. Zeker de reizigers, die al boekten voor het bekendmaken van deze nieuwe regel. Volgens een chat met een Ryanair-medewerker zullen ook die klanten de extra-kost moeten betalen.

Specialistenwerk

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters laat onderzoeken of dat eigenlijk wel kan een extra toeslag vragen nadat je je ticket al kocht. “Zowel onze specialist contractrecht als de diensten van de FOD Financiën zijn de zaak aan het onderzoeken. Zij vlooien de Ryanair-contracten uit om te zien of hier sprake is van onrechtmatig beding.”

Test-aankoop

Consumentenorganisatie Test-Aankoop zegt dat dit niet kan: “Deze nieuwe regel komt neer op een eenzijdige wijziging van de overeenkomst.” De toepasselijke voorwaarden zijn diegene van het tijdstip van boeking. Je kan de prijswijziging dus schriftelijk betwisten, aangezien het gaat om een onrechtmatig beding.”

“Maar” voegt Test-Aankoop eraan toe: “Ryanair bevindt zich echter ook in een machtspositie en zou de onboarding kunnen weigeren of moeilijk kunnen doen tijdens.”