Genk -

Een groep everzwijnen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag lelijk huisgehouden in de achtertuinen van twee woningen in Genk. “Dit had ik nog nooit gezien, ik dacht dat ik hallucineerde”, aldus eigenaar Paula Machiels. Haar huis grenst aan natuurpark De Maten, er worden dus wel vaker everzwijnen gespot. De doorgang naar de tuin van Paula is alvast afgezet met metaaldraad.