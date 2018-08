Politie betrapt meer dan 300 pechstrookrijders op E40 in Leuven: “Zo druk dat de hulpdiensten niet meer door konden”

Leuven - De federale wegpolitie heeft afgelopen weekend meer dan driehonderd chauffeurs betrapt die onreglementair gebruikmaakten van de spitsstrook op de E40 in Leuven. De politie sluit verscherpte controles niet uit.

Door wegenwerken is het ongewoon druk op de E40 in Leuven. Dit weekend betrapte de federale wegpolitie meer dan 300 chauffeurs die de files probeerden te vermijden door gebruik te maken van de spitsstrook. “Ondanks het rode kruis op de snelwegportalen dat aangaf dat daar rijden niet toegelaten was”, aldus de politie, die pv’s opstelde voor de 300 incidenten.

“Het was zo druk dat de hulpdiensten niet langer vlot gebruik konden maken van de spitsstrook.” De spitsstrook wordt enkel opengesteld voor verkeer als dat een vlottere doorstroming van het verkeer garandeert, anders geldt ze als pechstrook.

De politie wil niet garanderen dat er de komende dagen meer gecontroleerd wordt, maar benadrukt dat de kans op verscherpte controles bestaat.

“Zware hinder”

Sinds afgelopen vrijdag worden er herstellingswerken uitgevoerd op de E40 Luik-Brussel ter hoogte van het knooppunt met de E314 in Heverlee. In de richting van Luik is de snelweg sinds maandagochtend weer volledig open, in de richting van Brussel duren de werken tot maandag 3 september.

Het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer raden weggebruikers sterk aan om enkel de E40 Leuven-Brussel en de E314 richting Leuven te gebruiken voor de hoogst noodzakelijke verplaatsingen. “Ook de gewestwegen en de lokale wegen in de buurt van de E40 kan je best vermijden, want er wordt ook zware hinder verwacht op het onderliggende wegennet”, luidt het.