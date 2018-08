Duits international Sebastian Rudy ruilt Bayern München voor Schalke 04

De Duitse international Sebastian Rudy verlaat Bayern München voor Schalke 04. Dat hebben beide clubs maandag bevestigd. Bij de Königsblauen zette de 28-jarige verdedigende middenvelder zijn handtekening onder een vierjarig contract.

Rudy, die ook als rechtsachter uit de voeten kan, speelde slechts één seizoen voor Bayern. Bij de Rekordmeister, dat hem overnam van Hoffenheim, was hij geen onbetwiste basisspeler. Deze zomer maakte hij de clubleiding dan ook duidelijk dat hij wilde vertrekken.

“Ik ben overtuigd van de weg die Schalke 04 wil inslaan. Ik wil daar graag deel van uitmaken”, verklaart de 25-voudige international. Zijn nieuwe coach Domenico Tedesco is tevreden over de versterking van zijn middenveld. “We krijgen er een zeer intelligente en technisch sterke speler bij”, aldus Tedesco. “Op internationaal vlak heeft hij zijn kunnen al bewezen. We zijn er zeker van dat hij met zijn kwaliteiten en ervaring onze jonge kern zal verrijken.”