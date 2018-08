President Donald Trump kleurt Amerikaanse vlag verkeerd in tijdens bezoek aan kinderziekenhuis

Amerikaans president Donald Trump heeft afgelopen weekend een kinderziekenhuis bezocht, met talloze schattige foto’s als resultaat. Al zorgden die beelden er ook voor dat de president nadien onder vuur kwam te liggen op sociale media.

De Amerikaanse president was in het gezelschap van zijn vrouw Melania toen hij zaterdag een kinderziekenhuis in Columbus, Ohio, bezocht. Tijdens het bezoek namen ze samen deel aan een les knutselen. Op de agenda: de Amerikaanse vlag inkleuren.

De foto’s daarvan zorgden nadien echter voor ophef. Het lijkt er immers sterk op dat Donald Trump de vlag fout had ingekleurd. Hoewel alle strepen in werkelijkheid rood en wit zijn, had hij er één de blauwe kleur gegeven.

The President has colored his flag wrong.



That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V — Talia (@2020fight) 25 augustus 2018

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP