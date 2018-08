Roma komt op voorsprong met briljant hakje, maar dan scoort Castagne zijn eerste Serie A-goal

AS Roma en Atalanta sluiten maandagavond de tweede speeldag in de Serie A af met een onderling duel in de Italiaanse hoofdstad. De Romeinen kwamen al in de tweede minuut 1-0 op voorsprong via een briljante hak van Javier Pastore. Atalanta maakte echter snel gelijk. Na een lang uitgesponnen aanval deed Timothy Castagne de netten trillen. Het eerste doelpunt in de Serie A voor de Belg. Twee minuten later maakte Emiliano Rigoni er zelfs 1-2 van voor de bezoekers.

De goal van Pastore:

GOAL | Javier Pastore zet AS Roma op voorsprong met een geniale ingeving! ?? #RomaAtalanta pic.twitter.com/ApjDU3hywU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 augustus 2018

En die van Castagne: