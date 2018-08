Opnieuw clash tussen linkse en rechtse betogers in Duitsland na “heksenjacht op buitenlanders”

Er zijn maandag opnieuw duizenden mensen bijeengekomen in de straten van de Oost-Duitse stad Chemnitz. Linkse en rechtse betogers staan er tegenover elkaar nadat een 35-jarige Duitser afgelopen weekend na een handgemeen met twee jonge mannen van buitenlandse origine aan zijn verwondingen was bezweken.

Meer dan 1.000 mensen kwamen maandagavond bijeen in een betoging tegen extreemrechts, waarna enkele honderden meters verder een tegenbetoging ontstond, ook met een duizendtal mensen. De politie kon de twee groepen betogers - links en rechts - uiteen houden met onder meer een waterkanon. Politiecommissaris Sonja Pnezel verklaarde dat de politie “niet zal toelaten dat de demonstranten de controle over de stad overnemen”.

“Heksenjacht” na dood van 35-jarige Duitser

De onrust begon zondag, toen een 800-tal mensen op straat kwamen om te demonstreren tegen criminele buitenlanders. Aanleiding is de dood van een 35-jarige Duitser, na een handgemeen met twee jongeren van Iraakse en Syrische origine.

Filmpjes op sociale media tonen hoe mensen van buitenlandse origine tijdens de betogingen van zondag werden achtervolgd en aangevallen, iets waar de Duitse regering meteen verbolgen op reageerde. “Wat in Chemnitz te zien was, heeft geen plaats in onze rechtsstaat”, sprak regeringswoordvoerder Steffen Seibert. “Dergelijke bijeenkomsten, heksenjachten op mensen die er anders uitzien, van andere afkomst zijn of de poging om haat op straat te verspreiden (...) veroordeel ik in naam van de bondsregering ten scherpste.”

De anti-islambeweging Pegida en de extreemrechtse partij AfD riepen maandagvoormiddag op tot nieuwe demonstraties. De politie is momenteel massaal ter plaatse om alles rustig te houden.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE