Burgemeester legt zwemverbod op “wegens seksueel gefrustreerde dolfijn”

De burgemeester van de gemeente Landévennec, in de Franse regio Bretagne, heeft een zwemverbod afgevaardigd op de plaatselijke stranden. Dat doet hij om de badgasten te beschermen tegen een seksueel gefrustreerde dolfijn.

De dolfijn - die de naam Zafar kreeg - dook enkele maanden geleden voor het eerst op in de baai van Brest. Het dier was meteen een trekpleister. Hij amuseerde de toeristen en zwom mee met bootjes.

Seksuele opwinding

Maar enkele weken geleden veranderde zijn gedrag plots. Hij begon naar de badgasten toe te zwemmen en probeerde zich tegen hen aan te wrijven. Duidelijk in een staat van seksuele opwinding.

Omdat hij ook enkele zwemmers verhinderd had om terug te keren naar het strand én een vrouw uit het water had geduwd zodat ze door de lucht vloog, heeft de burgemeester van Landévennec nu beslist om in te grijpen. Hij verbiedt iedereen om te zwemmen en te duiken als de dolfijn in de buurt is.

Een overdreven maatregel, vinden sommigen. Een plaatselijke advocaat is zelfs van plan om beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

“Blijven wilde dieren”

Dolfijnen vertonen soms seksueel gedrag naar andere soorten toe, onder meer mensen.

Experten waarschuwen dat dolfijnen, ondanks hun vriendelijke en speelse karakter, nog altijd wilde dieren zijn. Ze kunnen dus ook mensen verwonden, zeker als ze zich bedreigd voelen.