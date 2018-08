Lukaku mist levensgrote kans, Tottenham-Belgen spelen topwedstrijd en winnen ruim op Old Trafford

Tottenham heeft op de derde speeldag in de Premier League een uitstekende zaak gedaan. De Spurs, met drie Belgen in de basis, wonnen met 0-3 op het veld van Manchester United en behouden het maximum van de punten.

De Red Devils moesten vol aan de bak na het pijnlijke verlies (3-2) van vorige week bij Brighton. Romelu Lukaku startte in de basis en kreeg voor rust enkele goede kansen. ‘Big Rom’ kon de netten op Old Trafford echter niet doen trillen, ook niet toen hij voor een leeg doel kon aanleggen. Danny Rose speelde de bal slecht terug, Lukaku onderschepte en passeerde Hugo Lloris. De Rode Duivel moest de bal maar binnenschuiven, maar trapte voorlangs.

Man United was de betere ploeg voor rust. Tottenham vond maar moeilijk de weg naar het doel van David De Gea. Tot Phil Jones Lucas Moura neerlegde in de zestien… maar scheidsrechter Craig Pawson floot als bij wonder geen strafschop. De Spurs hielden het achterin wel goed dicht dankzij een sterk spelende Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

That Toby Alderweireld looks good. Maybe Manchester United shouldn't have squabbled about the price and actually have signed him. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) 27 augustus 2018

Op het middenveld deed Mousa Dembélé zijn werk tegen Paul Pogba, tot jolijt van de meegereisde fans die “Oh Mousa Dembélé” zongen.

Foto: AFP

Kane en Moura

Meteen na rust deed Pogba bijna de netten trillen met een afstandsschot. Enkele minuten later brak Harry Kane echter de ban aan de overkant met een prachtige kopbalgoal: 1-0. Aan de overkant kreeg Lukaku opnieuw een kans na een misverstand tussen Vertonghen en Dembélé, maar Lloris redde dezijn inzet. Moura kon wel scoren. Christian Eriksen was helemaal alleen en vond Moura, die David De Gea klopte met een schuiver: 0-2.

Marouane Fellaini viel bij de rust in en United kreeg meteen een kans. Lukaku bediende Jesse Lingard, maar die knalde onbegrijpelijk over. Dele Alli liet daarna de 0-3 liggen, net als Kane. Veel gevaar van de thuisploeg kwam er niet meer en vijf minuten voor tijd stond de derde Tottenhamse goals dan toch op het scorebord. Opnieuw Moura deed de netten trillen op Old Trafford, dat muisstil werd. José Mourinho start zijn derde seizoen bij United dus met een 3 op 9...