Om problemen vragen? Bondsparket baseert zich voor vordering van Govea op gecontesteerde indicatieve tabel

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevorderd tegen Omar Govea, die afgelopen weekend rood pakte. Dat doet bondsprocureur Marc Rubens nog steeds op basis van de afgelopen weken gecontesteerde indicatieve tabel.

Sinds dit seizoen baseert het Bondsparket zich voor de strafvordering op een nieuwe indicatieve tabel, die uitgewerkt werd door een werkgroep van de Pro League. Door een administratieve fout werd die tabel echter nooit helemaal goedgekeurd volgens de statuten van de KBVB. Die procedureslag resulteerde zaterdag in de vrijspraak voor Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk). Ook een vonnis in het strafdossier van Ognjen Vranjes (Anderlecht) werd op de lange baan geschoven.

Ondanks die disciplinaire soap blijft het Bondsparket vasthouden aan de gecontesteerde indicatieve tabel voor het schikkingsvoorstel aan Antwerp-speler Govea, zo vernam Belga maandagavond. De roekeloze ingreep van de Mexicaanse middenvelder in de match tegen Cercle Brugge (1-0) wordt gecatalogiseerd als “een brutale fout”, wat in de tabel gelijkstaat aan drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete.

Voorlopig is nog niet duidelijk of Antwerp de strafmaat aanvaardt, maar na de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van afgelopen zaterdag dreigt de rechtsgeldigheid van de vordering opnieuw in het gedrang te komen. Dat er in het dossier van Anderlecht-verdediger Vranjes nog geen uitspraak is, kan erop wijzen dat de Geschillencommissie wacht op 4 september. Pro League-voorzitter Marc Coucke heeft beloofd het euvel dan op te lossen.