José Mourinho verliest de controle na zure nederlaag: "Weet jij wel wat 3-0 betekent?"

Het was een pijnlijke avond voor José Mourinho. Zijn Manchester United ging voor eigen publiek met 0-3 onderuit tegen Tottenham. Na afloop mocht de Portugees het gaan uitleggen, maar dat liep niet zoals gepland.

'The Special One' kon een vraag van een journalist blijkbaar niet waarderen en stak dan maar een monoloog af. "Weet jij wat de uitslag was?", vroeg Mourinho. "3-0. Weet je wat dat betekent? Drie. Nul. Maar ook drie Engelse titels. Dat zijn er voor mij alleen meer dan de negentien andere Premier League-trainers samen. Drie tegen twee. Een beetje respect graag", aldus Mourinho, die daarna de persconferentie verliet.

En zijn uithaal naar de pers was nog niet voorbij:

“It's not normal for them to react the way they did.”



Jose Mourinho on the Man Utd fans who applauded his side despite the 3-0 defeat against Tottenham. ??#MUNTOT #PL pic.twitter.com/UoEQ6lBTsK