Nederlandse verdachte van moord op agent is “marginaal figuur” die in tuin van zijn ouders woont

Een wat marginale figuur die achterin een tuin in een caravan woonde en drugs dealde met de buurjongens. Een werknemer in een interieurwinkel die meer “ziek” thuis zat en “niet goed in het hoofd was.” Dat is het beeld van Yvo T. (36), de F1-freak uit Nederlands-Limburg die zaterdagnacht in Spa agent Amaury Delrez (38) doodschoot. Ook zijn jongere broer Cyril werd gisteren opgepakt. Maar de vele vragen blijven.

Tachtig kilometer noordelijker. Daar moet het antwoord gezocht worden op de vraag waarom inspecteur Amaury Delrez zaterdagnacht om 2 uur ’s nachts doodgeschoten werd. Het is immers vanuit Nagelbeek, een gehucht van de gemeente Schinnen in Nederlands-Limburg, dat minstens drie leden van de familie T. eind vorige week richting het F1-circuit van Spa-Francorchamps trokken. Zonen Yvo en Cyril. Geflankeerd door hun vader Paul. “Dat deden ze wel vaker”, vertelt een nonkel van de broers die in ons land woont. Iedereen in de familie, klinkt het, is zware fan van Max Verstappen, de Nederlandse F1-piloot.

Zijn collega-agenten eerden Amaury Delrez gisteren in Spa Foto: Photo News

De nonkel weigert te geloven dat Yvo T. sinds zondagochtend plots hoofdverdachte is in de moordzaak op de Waalse inspecteur, getrouwd en vader van drie. “Yvo is helemaal geen crimineel. Een wapen? Heeft hij nooit gehad.”

Caravan in de tuin

Maar was er afgelopen weekend nog twijfel over zijn aandeel in de moord, klonken Luikse bronnen gisteren al heel wat formeler over zijn rol als schutter. Dat na een tweede verhoor, dat ook al uiterst warrig verliep. Het eerste verhoor, zondagmiddag, hadden de ondervragers abrupt moeten beëindigen omdat bleek dat Yvo T. niet alleen vermoeid was, maar ook onder invloed van drank en drugs.

Een beeld dat ze in Nagelbeek wel vaker zagen de voorbije jaren. Veel drank. En nog meer wiet. De buren spreken van een getroebleerde dertiger die achterin de tuin in een caravan woont. Iemand die zijn ­dagen vult met cannabis dealen en bier drinken met maten. “Hij verkocht geregeld aan mijn eigen zoon”, zegt een vrouw in de straat.

Yvo T. wordt omschreven als een wat stille gast met een stoer kantje. Geen zware crimineel. Veeleer een wat marginale figuur met een impulsief karakter. Zijn gewezen baas bij interieurwinkel Trendhopper in Venlo spreekt, net als mensen uit het dorp, van een man met problemen. “Aan Yvo was al langer een vijs los. Twee jaar geleden is hij hier moeten vertrekken. Hij zat meer ziek thuis dan dat hij kwam werken.”

Foto: Photo News

Of T. de feiten bekent, is onduidelijk. Ook naar zijn motief is het raden. Zeker is dat Yvo T., zijn broer Cyril en enkele vrienden razend waren omdat ze de deur gewezen kregen in het Havana Café in het centrum van Spa. Daar al toonde Yvo T. dat hij een wapen op zak had. Enkele omstaanders belden de politie en twee inspecteurs, onder wie Amaury Delrez, kwamen ter plaatse. Enkele seconden later kreeg de inspecteur een kogel door het hoofd.

Motief?

Waarom Yvo T. een wapen meebracht naar een F1-wedstrijd en waarom hij meteen vuurde? Verder onderzoek zal het moeten uitwijzen. Het Luikse gerecht bevestigde wel dat alle inzittenden van de taxi intussen verhoord zijn of in de cel zitten. Een van hen, zegt een welingelichte bron, is de jongere broer van de schutter.

“Twee mensen hebben zich gisteren spontaan gemeld”, zegt parketwoordvoerster Vanessa Clérin. “Zij hebben niets met de feiten te maken en zaten toevallig ook in de taxi.” Het gerecht bevestigt wel dat gisteren twee gevluchte Nederlanders in hun thuisland werden opgepakt. “Ze zijn van hun vrijheid beroofd en er wordt bekeken of ze naar België overgebracht kunnen worden.”

Amaury Delrez Foto: BELGA

Tante doodgeschoten agent: “Amaury genoot zo van het leven”

“Dit heeft Amaury niet verdiend. Hij was een goed mens”, zegt Sophie, tante en meter van de doodgeschoten Amaury Delrez. “Niemand kan zijn dood vatten. Hij was speels, genoot met volle teugen van het leven, had alles over voor zijn gezin. Aurélie was 16 en Amaury 18 toen zij elkaar ontmoetten. Het was liefde op het eerste gezicht en voor de rest van het leven. Hun drie kinderen waren zijn oogappels.”

Maar Amaury Delrez liet niet met zich sollen. “Als hij een besluit genomen had, was hij onwrikbaar. Maar hij handelde nooit zonder de zaak goed ­overwogen te hebben. En ik ben zeker dat hij die lijn ook doortrok in zijn ­professionele leven. Het maakt zijn dood zo wraakroepend. Hopelijk wordt de moordenaar gestraft.”