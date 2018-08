Antwerpse files doen verkoop snelle elektrische fietsen pieken

De speedpedelec, de snelle elektrische fiets die tot 45 km per uur gaat, blijft zijn enorme opmars voortzetten. Uit cijfers van automobielfederatie Febiac blijken er de eerste helft van 2018 bijna 3.300 nieuwe exemplaren ingeschreven. Opmerkelijk: de speedpedelec is een haast volledig Vlaams fenomeen. Van die 3.300 nieuwe snelle fietsen zijn er amper 28 in Brussel en 55 in Wallonië in gebruik genomen. Vooral Antwerpenaren en Oost-Vlamingen zijn fan van de speedpedelec, wat te ­maken zou hebben met de vele files in en rond ­Antwerpen.