Emotionele oproep van kleinzoon: “Help mijn opa opbeuren, schrijf hem een brief”

Reinout (links) en zijn opa Michel. “Het is pijnlijk om te zien dat hij zijn levenslust verliest.” Foto: if

Diksmuide - “Het gaat niet goed met opa Michel. Daarom wil ik vragen om hem een brief te sturen.” Die oproep deed kleinzoon Reinout Dewulf (29) op Facebook. Omdat het te veel pijn doet om zijn grootvader te moeten zien afzien. “Ik wil dat hij gelukkig is. Hiermee wil ik hem nieuwe energie geven.”

Opa Michel (85) uit het West-Vlaamse Keiem bij Diksmuide heeft een zwaar jaar achter de rug. Geteisterd door psoriasis, waardoor hij zelfs nog amper op zijn voeten kon staan. “Hij heeft erg afgezien”, zegt Reinout, een van zijn zes kleinkinderen. “Zoveel pijn had hij nog nooit gehad, heeft hij gezegd. Opa is enorm verzwakt. En bovendien mist hij zijn vrouw met wie hij bijna 60 jaar getrouwd was. Ze is drie jaar geleden gestorven. Het gaat dus niet zo goed met hem. Ik kan begrijpen dat hij de moed verliest.”

Want ook nu de voeten genezen zijn, blijft opa liever binnen. “Hij zit veel thuis. Uit schrik om weer ziek te worden als hij toch naar buiten gaat. We willen hem ook niet verplichten, maar het is pijnlijk om te zien dat hij zijn levenslust kwijtraakt. Het is de enige grootouder die ik nog heb en ik wil dat hij gelukkig is.”

Nieuwe levensenergie

En om hem daarbij te helpen, roept Reinout via Facebook en onze krant enthousiastelingen op om opa brieven, kaartjes of tekeningen te sturen. Om hem te tonen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. “Hij zit nu fysiek voortdurend in dezelfde ruimte, maar ook mentaal. Door die brieven wordt dat misschien doorbroken. Ik hoop dat hij ervan versteld staat hoeveel brieven hij krijgt, zelfs van onbekenden, en zo nieuwe levensenergie vindt.” En uiteindelijk misschien zelfs opnieuw de deur uit wil.

Maar hoe steek je een onbekende een hart onder de riem, als je niet weet waarover je moet schrijven? Ook daar heeft Reinout aan gedacht en hij helpt schrijvers aan inspiratie: “Ze kunnen schrijven over de koers, daar kijkt opa graag naar. Of naar Blokken, met Ben Crabbé. Hij houdt ook van manillen en speelt mondharmonica. Hij is echt een goede muzikant. Vroeger leidde hij trouwens een koor.”

Wie opa Michel ook een brief wil schrijven, kan die sturen naar onze krant op het adres ‘Het Nieuwsblad/Opa Michel t.a.v. Silke Remmery, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen’. Wij bezorgen alle brieven aan Reinout en zijn grootvader. Nog één belangrijke tip van Reinout: “Schrijf zeker groot en leesbaar genoeg.”