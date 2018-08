Muyters wil ‘wetenschapsacademie’ voor kinderen in élke Vlaamse gemeente

Ook ingenieurs kunnen er niet vroeg genoeg aan beginnen. Vlaams ­minister van Werk en Innovatie Philippe Muyters wil daarom in elke gemeente behalve een teken- en muziekacademie ook een STEM-academie. Daar kunnen kinderen tussen acht en twaalf al eens proeven van wetenschap en techniek. “De arbeidsmarkt heeft nu al een tekort aan technische profielen. Dat zal in de toekomst alleen ­erger worden.”

De uitvinders van morgen spelen nu in uw straat. Het is gewoon een kwestie van kinderen warm te maken voor wetenschap en technologie. Daarvoor kijkt minister Muyters (N-VA) uitdrukkelijk naar de STEM-academies. Volgens de meest recente cijfers bereikten de 100 academies in 2016 zo’n 260.000 jongeren. Muyters wil er nu eentje in elke Vlaamse gemeente.

Slaapkamer beveiligen

Zo’n STEM-academie kun je vergelijken met een kunstacademie, maar dan met hamers, schroevendraaiers en robots. Elke woensdagnamiddag komen geïnteresseerde kinderen tussen acht en twaalf een paar uur langs om zich over een probleem te buigen. “Hoe kun je bijvoorbeeld je kamer beveiligen met een alarm”, zegt Rik Hostyn, ­coördinator bij de Techniekacademie, die in West- en Oost-Vlaanderen de lessen op poten zet. “Daarvoor heb je elektriciteit nodig. We geven de kinderen de nodige uitleg en laten hen dan hun eigen systeem maken.”

De kinderen kunnen aan de slag met hout, metaal, elektriciteit, bouwmaterialen, chemie en robotica. Les krijgen ze van vrijwilligers. Dat kan een leerkracht, een student of zelfs mensen uit het bedrijfsleven zijn. “Studies wijzen uit dat als je jong in aanraking komt met wetenschap en technologie, dat je dan op latere leeftijd makkelijker kiest voor een opleiding tot ingenieur”, zegt Hostyn. “We koppelen altijd een bedrijfsbezoek aan de academie. Het is belangrijk dat kinderen zien hoe het er in een modern bedrijf aan toegaat en wat de knelpuntberoepen zijn.”

Minister Muyters kon het niet beter zeggen. “Wetenschap is belangrijk voor Vlaanderen en zal alleen maar belangrijker worden”, zegt hij. “We kampen nu al met een tekort aan technische profielen op de arbeidsmarkt.”

Muyters liet een grote enquête uitvoeren, en is best wel tevreden: de Vlaming heeft door de band genomen veel vertrouwen in de wetenschap. “Maar wetenschappers moeten wel beter communiceren over wat ze doen. En wij moeten blijven aantonen dat wetenschap en technologie een positieve impact hebben op ons leven.”