Na heisa rond opgeheven schorsingen: zo legt hekkensluiter Moeskroen mogelijk een bom onder de competitie

Excelsior Moeskroen is boos. Terwijl clubs als Standard, ­Eupen, Club Brugge en Anderlecht geschorste spelers hun straf zagen ontlopen, bleef bij de hekkensluiter de geschorste Diedhiou wel al vier speeldagen aan de kant. Moeskroen onderzoekt hoe het de wedstrijden tegen Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en Eupen kan laten herspelen.

Om deze matchen gaat het Moeskroen-Club Brugge (0-1) Moeskroen-Antwerp (0-1) Anderlecht-Moeskroen (2-0) Moeskroen-Eupen (0-1)

Door een fout bij de Pro League, de vereniging van profclubs, bij de goedkeuring van de indicatieve tabel voor schorsingen ontliepen het voorbije weekend Carcela (Standard), Ocansey (Eupen), Wesley (Club Brugge) en ­Vranjes (Anderlecht) hun schorsing. Standard ontdekte een hiaat in de procedure die tot deze schorsingen moest ­leiden en daardoor gingen deze spelers vrijuit. Moeskroen voelt zich nu een slachtoffer omdat hun speler Christophe Diedhiou op de eerste speeldag werd uitgesloten en de vier speeldagen schorsing die daarop volgden volledig uitzat.

“We onderzoeken of we de wedstrijden kunnen herspelen”, aldus Paul Allaerts, algemeen directeur van Moeskroen. “Wij voelen ons ongelijk behandeld. Toen het hele dossier zaterdag aan de oppervlakte kwam, hebben wij nog een vraag naar de voetbalbond gestuurd om te weten of wij Diedhiou tegen Eupen mochten opstellen. We hebben nooit antwoord gekregen.”

Er is een verschil tussen de spelers die zaterdag vrijuit gingen en Diedhiou: de beroepsprocedure bij hen was nog bezig. Dat gold niet voor Dhie­dhiou. Bovendien kon Moeskroen na het beroep in evocatie gaan. Dat deed het niet. Daardoor legde het zich volgens juristen neer bij de uitspraak, wat juridisch ‘kracht van gewijsde’ heet. Anders gezegd: Moeskroen had alle middelen moeten uitputten toen het er de kans toe had.

“Daar gaat het niet om”, zegt Allaerts. “Het gaat erom dat er een nieuw element is. Wij gingen ervan uit dat wanneer die indicatieve tabel in Sportleven verschijnt, die ook rechtsgeldig is. Zo gaat het altijd. Nu niet. Omdat Bruno Venanzi (Standard-voorzitter, nvdr.) in de commissie zat die de tabel opstelde en ook in de raad van bestuur van de Pro League zit, wist hij dat er een fout was begaan. Dat is ongelijke behandeling omdat wij die voorkennis niet hadden. We gaan nu onderzoeken bij welke kanalen in de voetbalbond we ons gelijk kunnen halen. Kan dat daar niet, dan stappen we naar de sportrechtbank BAS.”

Het BAS heeft nog nooit beslist een wedstrijd te laten herspelen. Financiële compensatie is wel mogelijk.

Govea drie speeldagen

Hoewel de tabel niet rechtsgeldig blijkt, betekent dat volgens het bondsparket niet dat spelers nu straffeloos rood kunnen pakken. Antwerp-middenvelder Govea kreeg een schorsingsvoorstel van drie speeldagen. Het bondsparket beroept zich nu op het FIFA-reglement om de speler niet vrijuit te laten gaan. Vandaag zal blijken of de Geschillencommissie die juridische noodgreep aanvaardt. Veegt zij de argumentatie van het bondsparket van tafel, dan zijn in afwachting van een oplossing spelers vogelvrij en kunnen er geen schorsingen worden uitgesproken. Pas op 4 september zit de Pro League over deze impasse samen. Dat de Geschillencommissie Hoger Beroep gisteren nog steeds geen uitspraak deed over de schorsing van Anderlecht-verdediger Vranjes – die oorspronkelijk vrijdag al behandeld had moeten worden – geeft aan dat onduidelijkheid troef is.

Intussen wordt bij de Pro League naarstig naar schuldigen gezocht. Het is niet uitgesloten dat daar koppen zullen rollen.