Onze chef voetbal heeft begrip voor het weerwerk van Moeskroen: “Geen voorstander van dubbele petjes”

Wie onze commentaren geregeld leest, weet dat wij absoluut geen voorstander zijn van de dubbele petjes in het voetbal. Clubleider én bondsleider zijn is niet goed voor de geloofwaardigheid van ons voetbal. Als we met onze vrees voor de perceptie aankloppen bij de betreffende personen, krijgen we steevast te horen dat er ervaring in het profvoetbal nodig is om ook de voetbalbond te leiden. En dat de twee zaken zuiver gescheiden blijven. Experimenten met CEO’s van de voetbalbond of voorzitters van de Pro League die niet aan een club verbonden zijn of zelfs van buiten het voetbal kwamen, werden een mislukking.