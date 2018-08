Topman katholiek onderwijs: “Ja, onze kinderen kunnen minder goed schrijven. Maar ze werken beter met de computer. Dingen verschuiven nu eenmaal”

Ja, de kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk. Dat geeft Lieven Boeve (52), de topman van het katholiek onderwijs, toe. “Maar dat los je niet op met meer controle van de overheid”, zegt hij. Hij ziet in de aanvallen op zijn koepel, vanuit politieke en academische hoek, een bewuste ­strategie om die grip op het onderwijs te versterken. “Dat getuigt van een manifest wantrouwen in onze scholen en leerkrachten. Terwijl zíj het best geplaatst zijn om de kwaliteit te bewaken.”