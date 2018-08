Lokeren heeft twee opties als nieuwe aanvaller en wil af van De Sutter: “Hij heeft ons twee jaar niets bijgebracht...”

Olivier Deschacht is op zijn 37ste een aanwinst, maar voor Tom De Sutter zit de tijd bij Lokeren er stilaan op. Voorzitter Roger Lambrecht zoekt een oplossing.

“Hij heeft ons twee jaar sportief niets bijgebracht, waarom zou dat het derde jaar wel lukken? Ik heb er mij allang bij neergelegd dat De Sutter een kostelijke grap is. Maar het is een heel lepe. Hij blijft trainen alsof er niets gebeurd is. Hem betalen zonder te spelen, dat kan, maar ik onderhandel met zijn manager om zijn contract te ontbinden.”

Ocansey en Krejci in beeld

Lokeren hoopt zich tijdens de laatste dagen van de transfermarkt nog te versterken met een flankaanvaller die voor extra snelheid en diepgang kan zorgen. De Oost-Vlaamse club bewandelt daarbij verschillende binnen- en buitenlandse pistes. Eén van de binnenlandse opties is Eric Ocansey van Eupen. De 21-jarige Ghanese aanvaller zou dan eerst verkocht worden aan de Franse tweedeklasser FC Metz en meteen verhuurd worden aan Lokeren.

In het buitenland heeft Lokeren zijn oog laten vallen op Ladislav Krejci (26) van het Italiaanse Bologna. De 37-voudige Tsjechische international kwam vorig seizoen twaalf keer in actie in de Serie A, maar speelde dit seizoen nog niet. Eerder deze maand informeerde Lokeren ook al naar de diensten van Jonathan Legear (STVV), maar die bleek te duur.