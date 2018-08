Zijn beeldschone vrouw dwong hem om een gifbeker te drinken: “Anders zou ze me door het hoofd schieten”

Omdat ze haar man, een Belgische gynaecoloog, wilde vermoorden, is een Portugese arts tot dertien jaar gevangenisstraf veroordeeld in Zwitserland. Samen met haar minnaar zette ze een vuurwapen tegen het hoofd van de Belg, en ze dwong hem om een gifbeker te drinken. “Ik was doodsbang, maar ik dronk om niet te sterven”, getuigt de Belg, die de moordpoging overleefde. “Ik heb lang gezocht waarom ze me dit wou aandoen. Alleen maar om het geld, besef ik nu.”