Poetin houdt deze keer zijn kleren aan op vakantie

Vladimir Poetin heeft de wereld nog eens getoond dat hij een buitenmens is, vanop zijn vakantiebestemming in ­Siberië. Hij is te zien in kaki buitenoutfit, op een boot, trekkend door de bergen en in de verte ­turend op een bergtop.

De Russische president toont zijn onderdanen geregeld dat hij een ‘mannelijke man’ is, met foto’s waarop hij een ­miniduikboot bestuurt, aan het paardrijden, vliegvissen of snorkelen is. Meestal in bloot bovenlijf. Dit jaar houdt hij het iets zediger, en houdt hij het bij een ­parka en een hoed. Misschien zit zijn beginnende buikje er voor iets tussen. Poetin heeft een zwarte judoband en is notoir strakgetraind, maar ook hij wordt straks 66.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP