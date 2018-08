Dure dossiers in de koelkast: Anderlecht betaalt 2,5 miljoen voor Kroatische verdediger (en zijn WAG)

De dure dossiers van Sanneh en Gouano – 6 miljoen euro – zitten in de koelkast. RSCA-manager Luc Devroe tovert (eerst) een andere verdediger uit zijn hoed. Anderlecht is op enkele details na rond met Dario Zuparic (26) van Rijeka. Het betaalt tussen de 2 en 2,5 miljoen euro voor de Kroaat van 1,88 meter en biedt hem een contract van drie jaar.

LEES OOK: Luc Devroe analyseert Anderlecht: “We willen spelen zoals Genk, niet zoals Brugge”

Club Brugge heeft met Matej Mitrovic al een sterke verdediger die gevormd is bij Rijeka. Toen hij vertrok, was Dario Zuparic één van zijn opvolgers bij de Kroatische club. Stevig in de duels, tweevoetig en af en toe scorend. Daarom trok hij de aandacht van Anderlecht en Hein Vanhaezebrouck.

Een maand geleden werd Zuparic al eens aangeboden in Brussel, maar toen hield paars-wit de boot nog af. Het had alternatieven, maar tot nu toe hengelde het niemand daarvan binnen. Gisteren gaf Zuparic dan maar verstek voor de training bij Rijeka en hield zich klaar om naar België te reizen.

WAG en zo...

In Kroatië is Zuparic niet alleen bekend om zijn voetbalkwaliteiten, maar ook voor zijn WAG Nina Loncarevic. Op Instagram showt ze gretig haar kwaliteiten. Of foto’s met manlief op Santorini of in het stadion. Ze zijn een opvallend koppel.

Een bericht gedeeld door Nina Loncarevic (@loncarevicnina) op 8 Jul 2017 om 9:46 (PDT)

Maar Anderlecht haalt Zuparic natuurlijk om andere redenen. Hij was jeugdinternational voor zowel Bosnië – zijn ouders zijn Bosnische Kroaten – als voor Kroatië. Hij begon zijn carrière bij het kleine clubje Cibalia en werd daar voor 800.000 euro weggeplukt door het Italiaanse Pescara. Met die ploeg speelde hij 91 wedstrijden, onder meer in de Serie A tegen Dries Mertens. Tot hij werd uitgeleend aan Rijeka en dan definitief verkocht werd.

Vorig seizoen betwistte Zuparic 31 wedstrijden in de Kroatische eerste klasse en daarin was hij goed voor één doelpunt. Hij pakte zes keer een gele en twee keer een rode kaart. Hij is dus geen doetje.

In 2016 stond hij trouwens even op de wenslijst van KV Kortrijk, maar ook Sampdoria volgde hem een tijd. Het is nu aan hem om bij Anderlecht te concurreren met Milic en Vranjes.

Medische tests Kara

Hiermee slaat paars-wit dus zijn slag op defensief vlak na een erg moeilijke zoektocht. De Fransman Sikou Niakaté van Valenciennes slaagde niet voor zijn fysieke tests en de toptargets Bubba Sanneh van Midt­jylland en Prince-Désir Gouano van Amiens zijn erg duur. Of RSCA nu nog doorduwt voor één van hen, is niet zeker.

De Brusselaars hopen wel dat ze nog af geraken van Kara Mbodj. Zijn medische tests bij Nantes gingen gisteren niet door, maar vinden vandaag plaats. Houdt zijn knie het, dan tekent hij een huurcontract met aankoopoptie.

Onderdak vinden voor Ivan Obradovic is ook gecompliceerd. Bij het Griekse PAOK is de verdediger van Anderlecht geen prioriteit. De Grieken willen de Roemeense linksback Alin Tosca van Betis huren.