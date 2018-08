Luc Devroe analyseert Anderlecht: “We willen spelen zoals Genk, niet zoals Brugge”

Met het wurgsysteem van Hein Vanhaezebrouck overpowerde Anderlecht dit seizoen al tegenstanders als KV Oostende en Moeskroen. Maar tegen het ervaren Club Brugge moest het de duimen leggen. De fysiek sterke verdedigers Poulain, Mitrovic en Denswil plooiden niet. “We zijn veel te veel meegegaan in hun krachtvoetbal”, vond Luc Devroe. “Wij moeten zo’n krachtmeting niet nastreven. We moeten meer het voetbal van Genk spelen. Of toch nastreven.”

Wie zal bij Anderlecht echter voor de creativiteit zorgen à la Pozuelo of Trossard? Het spel van Vanhaezebrouck bestaat uit strak afgelijnde looplijnen, die uiteindelijk goals moeten opleveren. Er is niet altijd veel ruimte voor onvoorspelbare, creatieve acties. Musona kan dat, maar die schoot tekort of concentreerde zich op zijn taken. Club werd zelden verrast.

“Volgende week tegen Antwerp en daarna tegen Standard moeten we niet proberen om powerplay te spelen”, aldus Devroe. “Zeker Antwerp zal nog fysieker spel brengen. Of we nog een spits halen? Als er zich een opportuniteit voordoet, ja. Maar geen speler van 5 miljoen om de hoop te vullen.”