Thibaut Courtois (eindelijk) in doel bij Real Madrid op 1 september?

Real Madrid-Leganés op zaterdag 1 september 2018. Dat zou het grote debuut moeten worden voor Thibaut Courtois bij de succesvolste club op aarde.

De Costa Ricaanse doelman Keylor Navas kreeg nog de voorkeur in de Europese Supercup en op de eerste twee speeldagen tegen Getafe en Gerona. Maar diverse bronnen bevestigen dat trainer Julen Lopetegui zaterdag in de thuismatch tegen Leganés vol de kaart van Thibaut Courtois zal trekken.

De meningen lopen uiteen over de reden waarom Lopetegui Navas eerst nog drie wedstrijden liet staan. Volgens de meeste waarnemers wil de gewezen Spaanse bondscoach tonen wie de baas is in de kleedkamer en is voorlopig niemand zeker van zijn plaats. Ook Luka Modric en Raphael Varane, finalisten op het WK, begonnen dit seizoen nog niet in de basis. En zondagavond, op bezoek bij Girona, haalde Lopetegui verrassend na een uur spelen Marcelo naar de kant. De Braziliaan geldt als de beste linksback ter wereld en reageerde zichtbaar geschokt toen het bord met zijn rugnummer de hoogte in ging.

Eerste Belg sinds 1966

Zaterdag tegen Leganés is de laatste wedstrijd voor de internationale break en krijgt Courtois eindelijk zijn kans. Als Lopetegui woord houdt, wordt de Limburger de eerste Belg sinds Fernand Goyvaerts op 13 november 1966 die een officiële wedstrijd speelt voor Real Madrid. In de jaren tachtig speelden ook de Spaanse Belgen Juan Lozano (opgegroeid in Antwerpen) en Alberto Bernardo (opgegroeid in Luik) kort voor de Koninklijke.