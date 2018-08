Ook Laurent Ciman trekt naar de Ligue 1 en tekent vandaag zijn contract

Er is opnieuw een Rode Duivel op weg naar de Franse Ligue 1. Laurent Ciman tekent normaal gezien vandaag bij Dijon een contract van twee jaar met een optie voor nog een bijkomend jaar. De Franse club wilde hem twee jaar geleden ook al.

De 33-jarige verdediger moést niet weg bij Los Angeles, maar de Amerikaanse club, waar hij gisteren nog trainde, wilde zijn aanvoerder geen nieuwe uitdaging onthouden. Ciman, ex-Club Brugge, ex-Standard en twintig selecties bij de Rode Duivels, was de laatste afvaller voor het WK in Rusland, maar hoopt via de Franse eerste klasse alsnog op de Rode Duivels en het EK 2020.

Deze zomer trokken ook Björn Engels (Reims), Matz Sels (Strasbourg), Anthony Limbombe (Nantes), Aaron Leya Iseka (Toulouse) en Jason Denayer (Lyon) al naar de Ligue 1.