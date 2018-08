Anderlecht-supporters, wanhoop niet: shirt van nieuwe sponsor verkozen tot mooiste van de wereld

“Een goedkoop cavaatje in plaats van Veuve Cliquot”, “Wat is het volgende, een verandamerk als hoofdsponsor?”, “Ik weiger een wandelend reclamebord te dragen”...

Het regende gisteren reacties van Anderlecht-fans over de nieuwe shirtsponsor van hun club. Na 43 jaar moest Adidas plaatsmaken voor het Spaanse Joma. Het merk reageerde niet op de kritiek, maar was wel zo slim een bericht op zijn website te plaatsen. Daaruit blijkt dat de invloedrijke voetbalwebsite fourfourtwo.com het Joma-shirt van Sampdoria (foto) tot mooiste ter wereld heeft gekozen. Het shirt is ook personaliseerbaar voor spelers en fans, iets dat Joma mogelijk ook voor Anderlecht zal aanbieden.

“De deal met Joma is de beste die gesloten is in België”, reageert sportmanager Luc Devroe, goed bevriend met Joma-vertegenwoordiger Erwin Palmers. “Dit heeft niets te maken met mijn vriendschap met de baas van Joma, het gaat om een voorstel dat gigantisch veel beter is dan dat van Adidas. Over de kwaliteit maak ik me geen zorgen. Ik draag Joma al 18 jaar in mijn vrije tijd. Vraag de dames die de was doen in de clubs, je zal horen dat Joma kwaliteit is.”