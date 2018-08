Zes op de tien klachten over internetfraude leveren niets op

Het gerecht krijgt dagelijks ruim 57 klachten over allerlei vormen van internetfraude, zoals ransomware die uw computer gijzelt of hackers die uw online bankrekening plunderen. Maar in 37 van de 57 gevallen (64 procent) moest het gerecht de klacht al snel zonder gevolg klasseren, omdat het aartsmoeilijk is de daders te ontmaskeren of omdat het gerecht andere prioriteiten moet stellen, schrijft De Tijd.