CLUBNIEUWS. Genk duwt door voor nieuwe spelmaker, oplossingen in de maak bij AA Gent

Bij Racing Genk roteren ze graag en dus zijn de Limburgers nog op zoek naar een nieuw spelmaker. Die zou uit Kroatië moeten komen. Bij Gent zoeken ze dan weer naar oplossingen voor overbodige spelers. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

GENK. Nieuwe spelmaker op komst?

KRC Genk duwt door om de Kroaat Ivan Fiolic (22) van Dinamo Zagreb binnen te halen. De linksvoetige offensieve middenvelder is een creatieve speler, die ook al op beide flanken werd uitgespeeld. Die polyvalentie geldt als een extra argument om hem vast te leggen.

Bij Dinamo moest Fiolic erg vaak uitwijken naar de flank, maar in eerste instantie is hij een spelmaker. Zoals Pozuelo, die op dit moment geen echte back-up heeft in de Genkse kern. De wedstrijd van zondag tegen Waasland-Beveren maakte duidelijk dat Philippe Clement en zijn ploeg – zeker bij kwalificatie voor de poules in de Europa League – een fysiek en mentaal loodzwaar seizoen te wachten staat. Om de ambities op drie niveaus kracht bij te zetten, komt er dus een extra offensief wapen bij dat Clement nog extra wisselmogelijkheden moet geven.

Fiolic is een product van de gerenommeerde jeugdschool van Dinamo Zagreb, waar hij na een uitleenbeurt aan Lokomotiva doordrong tot het eerste elftal. In 27 wedstrijden was hij goed voor vijf goals en zes assists. (mgk)

Ivan Fiolic (22) scored this very good goal for Dinamo Zagreb today vs NK Triglav Kranj (4:0). pic.twitter.com/HxP10ire7B — CroSports (@CroSports_) 4 juli 2018

AA GENT. Oplossingen in de maak voor Bjedov en Davidzada

Darko Bjedov bereikte volgens Servische bronnen een mondeling akkoord met FK Vojvodina Novi Sad, dat uitkomt in de Servische eerste klasse. David Davidzada zou dan weer een aanbieding op zak hebben van Beitar Jeruzalem, dat getraind wordt door Guy Luzon (ex-Standard).

De nieuwe clubeigenaar van Girondins de Bordeaux pakt uit met een charmeoffensief in de hoop de morrende achterban massaal naar het stade Matmut Atlantique te lokken. Dit initiatief heeft ook positieve gevolgen voor de Gentse fans. De ticketprijs voor hun plaatsen werd ook verlaagd, een ticket kost nu slechts vijf euro. Fans die al een ticket hadden aangeschaft, kunnen het prijsverschil incasseren aan het loket van de Ghelamco Arena. (ssg)

CERCLE. Vandenbussche mag niet weg

Gisteren had de groep vrij, vandaag zijn er twee gesloten trainingen gepland. Ook morgen, woensdag, wordt twee keer getraind, waarvan één keer met open deuren. Cercle speelt pas zondag om 18 uur tegen Gent en traint zaterdag in de namiddag om 16 uur nog. Cardona revalideert nog minstens één maand in Monaco. KVK Westhoek zoekt een keeper en dacht aan Brian Vandenbussche, maar de derde keeper krijgt allicht geen toelating om Cercle te verlaten. Buyl en Van Roosse trainen nog met de beloften. (kv)

KV KORTRIJK. Huiswerk is af, enkel nog assistent

Bij Kortrijk kan nog weinig activiteit worden verwacht op de transfermarkt. Wat wel ontbreekt: een nieuwe assistent voor De Boeck na het vertrek van Wouter Vrancken. De coach werkt graag met gelijkwaardige assistenten om een vlotte rolverdeling te garanderen. Matthias Leterme, algemeen manager, heeft afspraken gepland om ideeën uit te wisselen met mensen die in aanmerking komen. Belangrijke vereiste: de eerstvolgende jaren niet de ambitie hebben om als hoofdcoach aan de slag te gaan. (gco)

STVV. Legear opnieuw fit

Gisteren kregen de Kanaries vrij. Vandaag wordt opnieuw getraind. Iedereen is in principe fit, ook Jonathan Legear. Na de ruime zege vorige week op het veld van Waasland-Beveren, gingen de beloften van STVV zwaar onderuit tegen Antwerp. Ondanks goals van Casa en Vandersmissen verloren de Kanaries met 2-6. (gus)

ZULTE WAREGEM. Fransman van Virton gescout

Vansen, Heylen, Verboom, Henrik Bjordal, Nissilä en Soisalo speelden gisteren mee met de beloften tegen KV Oostende. Verboom zou dicht bij een transfer staan. Gisteren werd er twee keer getraind, waaronder één keer in de fitness. Een Waregemse scout volgde zondag de Fransman Franck Koré van Virton. Koré (23 jaar) scoorde in de bekermatch van zondag tegen Westhoek twee keer. Hij heeft de dubbele Ivoriaans-Franse nationaliteit en werd al geselecteerd voor de Franse U19. (kv)

KV Oostende

De club ontbond het contract van Ramin Rezaeian. Het Turkse Bursaspor wil een bod doen op Lombaerts (ths, kvu)

STVV

Philippe Bormans, ex-manager van STVV, is de nieuwe CEO van Union (1B).

Waasland-Beveren

De Waaslanders willen spits Elvir Koljic van het Bosnische FK Krupa. (whb)