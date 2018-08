Man opgepakt die Marie (22) lastig viel en een keiharde klap gaf ten overstaan van terras: “Duidelijke boodschap”

Een grote opluchting voor Marie Laguerre, de jonge vrouw die eind juli in Parijs stevig werd toegetakeld nadat ze een man die haar lastig viel had aangesproken: de vermeende aanvaller is eindelijk ingerekend. “Dit soort zaken aankaarten, is niet nutteloos.”

De beelden gingen via sociale media de hele wereld over. De 22-jarige Marie Laguerre kreeg bij een café in Parijs te maken met ongepaste commentaar, vieze geluiden en handgebaren van een voorbijganger. Dat liet de Française niet zomaar gebeuren, ze riep dat de man moest zwijgen. “Ik voelde mij beledigd en wilde me niet laten doen”, vertelde ze eerder tegen Le Parisien.

Ze wandelde verder, maar de man had zich intussen omgedraaid, liep naar Marie en gaf haar ten overstaan van een terras vol een klap in het gezicht. Hij zou bovendien een asbak naar de jonge vrouw hebben gegooid. Het incident werd gefilmd door bewakingsbeelden van een café. Die beelden zette Marie op Facebook, met een duidelijke boodschap voor vrouwen die met geweld te maken krijgen: “We moeten niet langer zwijgen.”

Verdachte opgepakt

Een maand later is er goed nieuws voor het slachtoffer: de vermeende dader is opgepakt, meldt Europe 1. Het gaat om een 25-jarige man. Marie moet hem woensdag identificeren. Ze houdt voorlopig een slag om de arm, “maar las het hem is, is dat natuurlijk heel goed nieuws”.

Het is bovendien “een duidelijke boodschap” naar alle mannen die geweld gebruiken tegen vrouwen, klinkt het nog. “Kaart dit soort zaken aan, het is niet nutteloos”, is de boodschap van Marie.

De jonge vrouw lanceerde ondertussen een website waar getuigenissen worden verzameld van vrouwen die op straat, op het werk of in de privésfeer te maken hebben gekregen met grensoverschrijdend gedrag. “Het is anoniem, en dat zal vrouwen toelaten om vrij te spreken”, zegt Marie over de website.