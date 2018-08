Fout geparkeerd: dat is dan 55 of 58 euro

Foutparkeerders die op de bon vliegen, betalen vandaag 55 euro of 58 euro. Afhankelijk van wie de boete geeft. Gaat het om een GAS-boete komt u er met 55 euro vanaf, krijgt u een onmiddellijke inning van de politie is dat 58 euro. Per 1 september verdwijnt die ongelijkheid en betaalt iedereen 58 euro.

Op basis van de GAS-wet kunnen gemeenten GAS-boetes opleggen voor onder meer overtredingen op het stilstaan en parkeren. De boetes variëren momenteel van 55 tot 330 euro naargelang de ernst van de inbreuk.

Voor dezelfde overtredingen kan u ook een boete krijgen van de politie. En die zijn duurder. Op 1 mei 2017 stegen de tarieven voor onmiddellijke inning met 5%. Daardoor verhoogde de onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste graad van 55 naar 58 euro en voor een overtreding van de tweede graad van 110 naar 116 euro. Aangezien de GAS-boetes niet stegen, zitten we met twee tarieven, weet Polinfo.be. Wie door een GAS-ambtenaar wordt bekeurd betaalt drie euro minder.

Op 1 september wordt dat verschil weggewerkt. Een overtreding van eerste categorie (parkeren of stilstaan waar dat verboden is) wordt dan bestraft met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling van 58 euro. Op overtredingen van tweede categorie staat vanaf september een boete van 116 euro.