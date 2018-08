Coca-Cola investeert bijna 14 miljoen euro in nieuw magazijn in Antwerpen

Antwerpen - In de Antwerpse productie- en distributievestiging van Coca-Cola komt er een extra automatisch hoogbouwmagazijn. Het gaat om een investering van 13,7 miljoen euro, zo kondigt Coca-Cola European Partners dinsdag aan in een persbericht.

In de vesting aan de Dynamicalaan in Wilrijk wordt jaarlijks 413 miljoen liter frisdank geproduceerd (Coca-Cola, Fanta en Sprite), goed voor 21.000 gestockeerde palletten. In het huidige automatische hoogbouwmagazijn konden enkel standaardpalletten worden gestockeerd, waardoor het bedrijf een deel van de productie bij externe partijen moest onderbrengen.

Dankzij de investering komt er een extra stockagehal voor nog eens 9.400 palletten. “Net zoals het bestaande hoogbouwmagazijn zal dat met een systeem werken zodat de producten met de kortste houdbaarheidsdatum met automatische kranen uit het magazijn worden gehaald”, zegt directeur logistiek Guy Vansant. “Op die manier kunnen we efficiënter en sneller leveren aan onze regionale klanten. Ook de ontvangsthal zal met een extra 1.500 vierkante meter worden uitgebreid en er komt een nieuwe luifel met losruimte voor drie extra vrachtwagens.”

Het bedrijf berekent dat de investering jaarlijks 50.000 km aan transport of 43 ton CO2 zal besparen. De werken starten in januari 2019 en zouden klaar moeten zijn tegen maart 2020. Voor de 400 werknemers van het bedrijft verandert er voorlopig niets.

Coca-Cola European Partners is een bottelaar van Coca-Cola-producten. Het heeft in België en Luxemburg onder meer drie productievestigingen (Gent, Antwerpen en Chaudfontaine) en zes distributiecentra (Gent, Antwerpen, Hasselt, Heppignies, Chaudfontaine en Howald), en stelde eind vorig jaar 2.100 mensen tewerk.