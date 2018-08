John McCain laat zijn dood niet in de weg staan om Trump nog een laatste keer te beledigen

De Amerikaanse senator John McCain heeft zich niet door iets triviaals als de dood laten weerhouden om nog maar eens uit te halen naar Donald Trump. De president en diens beleid hebben de Verenigde Staten verzwakt, onder meer “door achter muren te schuilen”, klinkt het in een afscheidsbrief.

De brief werd maandag voorgelezen door Rick Davis, zijn voormalig medewerker en jarenlange vriend. McCain richtte zich tot alle Amerikanen in zijn laatste woorden. Hij schreef over zijn dankbaarheid richting zijn familie en land, en benadrukte zijn liefde voor de Verenigde Staten. Maar de senator van Arizona waarschuwde ook in de brief, waarbij de sneren richting president Trump onmiskenbaar waren.

“We verzwakken onze grootsheid wanneer we ons patriottisme verwarren met rivaliteit, dat wrok, haat en geweld heeft gezaaid in alle hoeken van de wereld”, staat in het statement. “We verzwakken het wanneer we ons verstoppen achter muren in plaats van ze af te breken, wanneer we twijfelen aan de kracht van onze idealen in plaats van erop te vertrouwen dat ze de kracht voor verandering zijn, zoals dat altijd het geval is geweest.” Het is duidelijke verwijzing naar Trumps beleid en diplomatieke aanpak, gebaseerd op harde taal en spierballengerol.

John McCain wordt geëerd op een billboard. Foto: AFP

Verzuurde relatie

McCain overleed zaterdag op 81-jarige leeftijdaan de gevolgen van hersenkanker. Zijn relatie met de huidige Amerikaanse president was al geruime tijd verzuurd. Zo zei Trump ooit dat McCain -een Vietnamveteraan- geen oorlogsheld was, omdat hij gevangen werd genomen. McCain werd tijdens zijn gevangenschap jarenlang gefolterd.

LEES OOK: Neergestort, gevangen en 5 jaar lang gefolterd: het vreselijke oorlogsverhaal van McCain (N+)

Ook de senator had amper een goed woord over voor Trump. Sinds de vastgoedmagnaat het Witte Huis betrok, gold McCain, een partijgenoot van de president, als één van de grootste critici van Trump.

De president kreeg de afgelopen dagen bakken met kritiek over zich heen over de respectloze houding tegenover McCain na diens overlijden. Zo hield Trump aanvankelijk een persmededeling tegen waarin de senator werd geprezen. Uiteindelijk plooide Trump toch. Hetzelfde gold voor de Amerikaanse vlag op het Witte Huis. Na amper een dag werd de vlag van halfstok weer omhoog gehesen. Ook dat leidde tot heel wat hoon, waarna de vlag weer halfstok werd gehangen.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat Trump niet welkom is op de begrafenis van McCain.