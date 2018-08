Marc lijdt aan jongdementie: “Ik heb één grote schrik, dat ik eindig zoals de man die hier ooit stond te schreeuwen aan de deur van het rusthuis”

Het aantal mensen met dementie in Vlaanderen stijgt de komende decennia razendsnel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In 2035 gaat het al om bijna 190.000 mensen, tegenover zo’n 132.000 nu. Een stijging met meer dan veertig procent. Een immense uitdaging voor de overheid, maar ook voor de samenleving. “Soms lijkt het alsof we dementie nog steeds het liefst doodzwijgen”, zegt Maria. Haar man Marc kampt met de ziekte.