Starbucks, Nescafé en Nespresso allemaal onder één dak: grote koffiedeal is rond

Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Amerikaanse keten Starbucks hebben hun in mei aangekondigde miljardendeal afgerond. Nestlé legde 7,15 miljard dollar (6 miljard euro) op tafel voor de rechten om een reeks producten van Starbucks wereldwijd te mogen verkopen. Vijfhonderd Starbucks-werknemers in de Verenigde Staten en Europa (voornamelijk in Seattle en Londen) stappen over naar Nestlé.

Nestlé kan producten gaan verkopen met het Starbucks-logo op, zoals capsules voor de Nespresso- en Nescafé-koffiemachines. Het akkoord omvat de verpakte producten van de merken Starbucks, Seattle’s Best Coffee, Teavana, Starbucks VIA Instant, Torrefazione Italia en K-Cup. De activiteiten die in de deal zitten, vertegenwoordigen een omzet van ongeveer 2 miljard dollar.

Behoren niet tot de deal: de zogeheten ready-to-drinkproducten en de verkopen in de Starbucks-koffieshops. Nestlé versterkt met de operatie zijn positie in Noord-Amerika, terwijl het merk Starbucks meer beschikbaar zal worden in winkels.

“Met Starbucks, Nescafé en Nespresso brengen we ‘s werelds meest iconische koffiemerken samen”, herhaalde Nestlé-topman Mark Schneider dinsdag.