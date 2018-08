Aantal jonge zelfstandigen afgelopen 10 jaar met 43 procent gestegen

Brussel - Het aantal jonge zelfstandigen is de voorbije tien jaar met 43 procent gestegen, terwijl het totale aantal zelfstandigen in dezelfde periode ‘maar’ met 20 procent is toegenomen. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van gegevens van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen. Het NSZ noemt het toenemend aantal jonge zelfstandigen een “positieve evolutie”. De organisatie schrijft de evolutie onder meer toe aan het feit dat ondernemerschap opnieuw ‘in’ is bij jongeren en aan een aantal beleidsmaatregelen.

Het aantal zelfstandigen is vorig jaar met 2,8 procent gestegen, meer bepaald van 1.508.522 in 2016 naar 1.087.763 in 2017. Van die grote groep is 11 procent jonger dan 30 jaar. Tussen 2007 en 2017 is het aantal jonge zelfstandigen onder de 30 dubbel zo snel toegenomen als het totale aantal zelfstandigen. Hun aantal nam met 43 procent toe, terwijl het totaal aantal zelfstandigen tussen 2007 en 2017 met 20 procent steeg.

Het NSZ juicht die evolutie toe en schuift meteen een paar mogelijke verklaringen naar voren. Zo is er volgens de organisatie een “starterscultuur” gegroeid waarbij beginnende ondernemers op veel plaatsen kunnen aankloppen voor advies en steun. Daarnaast merkt het NSZ op dat ondernemerschap opnieuw ‘in’ is bij jongeren. Zo combineren bijvoorbeeld 5.000 studenten hun studies met een eigen activiteit.

Het NSZ werpt ook een bloemetje naar het beleid. Een aantal regeringsmaatregelen geven het jonge ondernemerschap een duwtje in de rug. Zo is er sinds 2017 het volwaardige statuut voor studenten-ondernemers waarbij student-ondernemers die jaarlijks minder dan 6.775,25 euro verdienen, geen sociale bijdragen moeten betalen. Ook de taxshelter voor startende ondernemers, die in de zomer van 2015 ingevoerd werd, is volgens het NSZ een maatregel die in de kaart speelt van jonge zelfstandigen omdat die eventuele financieringsproblemen bij de opstart kan wegnemen.