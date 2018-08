Nieuwe onthullingen over dood Ivana Smit: zijn de voetafdrukken op balustrade wel de hare?

Nieuwe onthullingen op het proces over de dood van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit. De belangrijkste aanwijzing voor een wanhoopsdaad van Smit blijkt uiterst twijfelachtig. Het is namelijk helemaal niet bewezen of de voetafdrukken op de balustrade van de het appartement waar Smit van het balkon viel wel de hare zijn.

Opnieuw consternatie in de Maleisische rechtbank. Volgens forensisch rechercheur Yam Tze Yong is het helemaal niet duidelijk of de voetafdrukken die gevonden werden op de balustrade van het appartement waar Smit was voor haar overlijden van Smit zelf zijn. Sterker nog: ze zouden van meerdere personen kunnen zijn. Eerder werd aangenomen dat die voetafdrukken van Ivana waren en dus aantoonden dat het model zelf op en over de balustrade is geklauterd.

De rechercheur verklaarde nog dat hij pas een week na de dood van het model aan zijn sporenonderzoek is begonnen. In tussentijd was het appartement niet verzegeld en hebben verschillende mensen toegang gehad. Nog volgens de rechercheur is er een DNA-onderzoek gevoerd naar één van de afdrukken. Een sluitend resultaat leverde dat echter niet op.

De advocaat van de familie Smit reageerde verbolgen op de verklaringen van de rechercheur. Zou iemand die afdrukken daar met opzet aangebracht hebben? “Of is het bijvoorbeeld mogelijk dat de voetstappen afkomstig zijn van iemand die iets heel zwaar droeg?”, waarmee hij doelde het lichaam van het model. Ook hekelde de advocaat het gebrekkige onderzoek van de politie. “Waarom droeg de politie geen beschermende hoesjes om hun schoenen toen ze sporenonderzoek deden? En waarom werd niet het hele balkon onderzocht op voetafdrukken, naar sporen die wellicht onzichtbaar waren voor het blote oog?”, aldus advocaat Sankara Nair. Het bleef ijzingwekkend stil op het getuigenbankje.

De familie van Ivana, Loes Smit en Fred Agenjo. Foto: EPA-EFE

Na afloop van de zitting was er enige verslagenheid bij de familie. “Nair heeft de expert in zijn kruisverhoor weer op al zijn tekortkomingen en zijn broddelwerk gewezen, en dat was het’, aldus Agenjo Weinhold, een nonkel van Ivana die namens de familie het woord voert.

De komende dagen gaat een Maleisische rechter moeten oordelen of er genoeg redenen zijn voor een strafrechtelijk onderzoek, want tot heden draagt de dood van Ivana nog steeds het label ‘sudden death’.