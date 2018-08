Hoe jouw stem je cv kleur geeft

“Communicatie bestaat voor 7 procent uit woorden, 38 procent intonatie en 55 procent lichaamstaal.” Die quote komt je ongetwijfeld bekend voor. Als gemotiveerde sollicitant bereid je jouw verhaal nauwgezet voor en je hebt vanzelfsprekend oog voor een verzorgd uiterlijk. Maar ben je je bewust van de impact van de tonen en klanken van je stem?

“Ik nam onlangs drie sollicitatiegesprekken af”, zegt stemcoach Jo Dumon uit Oostkamp. “Geen enkele kandidaat overtuigde me. Ik hoorde angst, veel stress en zelfs een leugen. Als iemand de telefoon opneemt, is de stem het eerste wat je hoort. Die stem is het visitekaartje van je bedrijf.”

Toch zag het er eerst goed uit. “Op papier zag ik een aantrekkelijk cv en een zorgvuldige sollicitatiebrief”, aldus Dumon. “De sollicitant had zich goed geïnformeerd. Die eerste positieve indruk wilde ik bevestigd zien én horen tijdens een interview. Vang ik datzelfde enthousiasme en die motivatie op bij mijn gesprekspartner?”

Bij een sollicitatie helpt de kwaliteit van je stem om een zelfzekere indruk na te laten. Een goed stemgebruik doet je zelfvertrouwen uitstralen. Met een rustige stem spreken is zelfs een ‘selffulfilling prophecy’: het gesprek verloopt steeds vlotter en je behoudt als vanzelf de rust in jouw verhaal.

Dialect

Een streepje dialect kan charmant klinken. Maar in tal van jobs moet je neutraal communiceren, zonder invloed van je lokale tongval. Denk aan functies in een callcenter, accountmanagement of als je leiding geeft aan medewerkers uit alle windstreken.

Jo Dumon: “In het West-Vlaams dialect slikken mensen spreektechnisch letters en klanken in. Het vraagt oefening om daar als sollicitant op te letten. Wist je dat de kloof om tot een effectief vertrouwelijk contact te komen groter is wanneer dialecten geografisch verder van elkaar af liggen, zoals West-Vlaams en Limburgs?”

Een leugentje

Heb je weleens een leugen verteld tijdens een sollicitatiegesprek om je favoriete job te pakken krijgen? Dat gebeurt regelmatig. Een getrainde HR-manager filtert zo’n kandidaat eruit. “Iemand die liegt, gaat hoger en sneller spreken door bijvoorbeeld plots dubbel zo veel woorden per minuut eruit te flappen. Of de sollicitant schakelt over naar opvallend langere zinnen dan elders tijdens het gesprek. Dergelijke subtiele fysieke indicatoren zijn wetenschappelijk aangetoond”, besluit Jo Dumon.

