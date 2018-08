Racistische vechtpartij in Aarschot eindigt op de sporen: “Levensgevaarlijk”

Aarschot - Op Facebook doet een video de ronde van een gewelddadig incident in het station van Aarschot. Daarin is te zien hoe enkele omstanders het aan de stok krijgen met een 15-jarige jongen, waarop een vechtpartij ontstaat die op de sporen eindigt.

Het incident vond afgelopen zondag plaats in het station van Aarschot. Op beelden is te zien hoe enkele volwassenen agressief en racistisch uithalen naar een 15-jarige jongen die op dat moment op de trein staat te wachten. Het slachtoffer blijft eerst kalm, maar de discussie laait verder op en uiteindelijk vallen er klappen. De jongen probeert zich te verdedigen, maar uiteindelijk duwt een man hem op de sporen, waar het gevecht verdergaat. Uiteindelijk kunnen omstanders de heethoofden tot bedaren brengen.

Het was een vriendin van de moeder van de jongen die de hallucinante beelden op Facebook plaatste. “Stel je voor dat er op dat moment een trein aankwam”, klinkt het in haar bijschrift.

Levensgevaarlijk

“Het treinverkeer is er iets voor vier even stilgelegd, toen iemand gelukkig op tijd opmerkte dat er zich personen op de sporen bevonden”, vertelt Thomas Baeken van Infrabel. “De politie is tussengekomen en een sneltrein die onderweg was naar Antwerpen heeft even halt moeten houden. Wat hier gebeurde, was levensgevaarlijk en had verkeerd kunnen aflopen.”

Wat de aanleiding is van de discussie en daaropvolgende vechtpartij, is niet duidelijk. Het parket van Leuven, dat de zaak onderzoekt, geeft dinsdagnamiddag meer uitleg.