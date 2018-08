Primera Division - Real Madrid stalt jonge Oekraïense doelman bij Leganes

Real Madrid laat de 19-jarige Oekraïense doelman Andriy Lunin een seizoen ervaring opdoen bij reeksgenoot Leganes.

Lunin werd in juni door de Koninklijke voor 8,5 miljoen euro weggehaald bij Zorya Luhansk. In de Spaanse hoofdstad zijn zijn speelkansen nihil door de concurrentie met Thibaut Courtois en Keylor Navas. Als derde doelman heeft Real Kiko Casilla in de kern.

Luca Zidane, zoon van ex-Realcoach Zinedine Zidane en ook doelman, werd door Zizou’s opvolger Julen Lopetegui teruggezet naar de beloften.